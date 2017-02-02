ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi ve ileriye dönük mesajlarda Mart ayına ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor.

Dolar/TL Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı. Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL, bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur günün ilk dakikalarında 3.76 TL seviyelerinden işlem gördü.