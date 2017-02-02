ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi ve ileriye dönük mesajlarda Mart ayına ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor.
Dolar/TL Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı. Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL, bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur günün ilk dakikalarında 3.76 TL seviyelerinden işlem gördü.
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Dolar yükselecek söylentisi ile bir çok firma Aralık, Ocak, Şubat Mart, Nisan aylarında yapacakları ödemeleri çek yazarak Nisan sonrasına öteledi ve Dolar stokladılar. Bu aylardaki ödemeler, çekler Mart ve sonrası çözülmeye başlayacak, piyasa paraya doyacak, işler açılacak. Merkez Bakası da bu arada kimseye TL borç vermezse işte o zaman baharda karların eridiği gibi stoktaki Dolarlar eriyecek, piyasa canlanacak. Dolar tekrar üç liraya düşecek.
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