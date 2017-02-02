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ne kadar oldu?

/TL   kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı. Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL, bu sabah 3.76 TL seviyelerinden işlem gördü.

Fed kararı sonrası dolarda sert düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın () yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi ve ileriye dönük mesajlarda Mart ayına ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor.

/TL Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı. Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL, bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur günün ilk dakikalarında 3.76 TL seviyelerinden işlem gördü.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 11:01
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Dolar yükselecek söylentisi ile bir çok firma Aralık, Ocak, Şubat Mart, Nisan aylarında yapacakları ödemeleri çek yazarak Nisan sonrasına öteledi ve Dolar stokladılar. Bu aylardaki ödemeler, çekler Mart ve sonrası çözülmeye başlayacak, piyasa paraya doyacak, işler açılacak. Merkez Bakası da bu arada kimseye TL borç vermezse işte o zaman baharda karların eridiği gibi stoktaki Dolarlar eriyecek, piyasa canlanacak. Dolar tekrar üç liraya düşecek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2017 13:47
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