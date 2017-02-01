Milyonlara 5 müjde

PROMOSYONDA İMZA BUGÜN, ÖDEME MART'TA
Emeklilere promosyonla ilgili çalışmalara nokta konuluyor. Özel bankalar da uygulamaya katılıyor. Bakan Müezzinoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
♦ Protokolle ilgili son rötuşları, son şeklini önceki gün bankalara gönderdik. Kanaatim o ki bugün itibarıyla bitirmiş olacağız. Banka tercihleri Şubat'ta realize olacak. Ödemelerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bitmesini protokole koyduk.
♦ Protokole tüm özel bankalar dahil. Bin liranın altında maaş alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında maaş alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz. Özel bankaların özellikle gruplara göre daha farklı bonuslar da üretebileceklerini ümit ediyorum, çalıştıklarını da duyuyorum.
5 İLDE BÜYÜKANNEYE MAAŞ
Bakan Müezzinoğlu, büyük anneye maaş projesinin de detaylarını açıkladı:
♦ Sayı 5 bin aile. 5 farklı ilden gelecek verilerin değerlendirmesi bize iyi fikir versin istiyoruz. İstanbul ve Bursa kesinleşti. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u (421,38 lira) ödenecek.
♦ 'Bin ailede 1 yıl pilot uygulama yapalım' dedik. Bu bin aile, kamuoyunda öyle bir talep, pozitif bir algı oluşturdu ki, şu anda 5 bin ailenin protokolünü inşallah yarın imzalayacağız. Şu anda, biz de yüzde 50 sponsoruz 5 bin aileye. Bu ay illerdeki talepleri alacağız. Mart'ta fiilen uygulamaya başlayacağız.
♦ Talepte bulunabilmek için annenin maaşının 2 asgari ücretten fazla olmaması gerekiyor.
♦ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte de bir sosyal destek uzmanı, bizim iş ve meslek uzmanlarımız bu aileleri aylık olarak takip edecek. Bu projenin artısı ne, eksisi ne? Biz bunu bir hükümet projesi olarak yaygınlaştıracak mıyız? Onu da seneye, bugünler konuşuruz.
İSTİHDAMA 10 MİLYARLIK DESTEK
"Yapılandırmada peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4.5 milyar lira tahsilat yaptık. Esnafın yanında olmak adına ödemeler Mayıs sonuna kadar ertelendi. Sistem dışı kalanlara yeniden sistem içine girecekleri imkanı tanıdık. Yine Mayıs sonu, Haziran ayına kadar ödeme zorunluluğu yok. Yalnız birinci taksitini bu arada ödemek kaydıyla."
♦ "1 milyon işsize 10 milyarlık istihdam desteği sağlıyoruz. İşverene 'Biz yanındayız, he r türlü desteği veriyoruz... Sen daha çok istihdam et, daha çok üret, ihraç et' diyoruz."
♦ "Turkuvaz Kart'la ilgili yönetmeliği geçen hafta imzaladım. Sayın Başbakanımız'ın imzasından çıkınca fiilen uygulamaya geçecek. Şu anda alt yapıyı oluşturduk."
TAZMİNAT FONU BU YIL TAMAM
"Kıdem tazminatı konusunda, Nisan'dan sonra gerek işçi, gerek işveren sendikaları, gerekse işçilerle belirli bir noktaya geldik. Herkes şunu diyor artık 'Mutlaka bir fon kurulmalı ama bu fon kurulurken bana daha çok nasıl yarar.' Öbürü de 'Ben daha güvenceli nasıl olurum' diyor. Şu anki kıdem tazminatı, alın terinin hakkını korumuyor. Kıdem Tazminatı Fonu'nu bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz."
TAŞERONA KADRO
"2017'de kamu çalışanı reformuyla birlikte 'taşeron' diye tarif edilen çalışanları da bütüncül yapının içinde çözmeyi birinci öncelik olarak gündemimize aldık. Ama şayet reformu 2017'de realize edebilecek ortamı bulamazsak, yalnız taşeron kısmını mevcut yamalı bohçaya bir yama daha vuracak şekilde 2017'de şekillendirme gayreti içinde olacağız. Ama esas gündemimizde bu konu başlığını temel bir konu olarak referandumdan sonra masaya yeniden alacağız."
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