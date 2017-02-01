Ev alana 5 yıl 0 faiz

Emlak Konut GYO, yeni kampanyasıyla 60 ay vadede faizi sıfırladı. 20 yıl vadenin ilk kez uygulandığı kampanyada, diğer faiz oranları da düşürüldü. 100 bin lira kredide; 10 yıl vadede 47 bin, 20 yıl vadede 70 bin lira vatandaşın cebinde kalacak
Emlak Konut GYO tarihi kampanyalarına bir yenisini ekledi. 'Güçlü Türkiye İçinBirlik Vakti' isimli kampanya ile yüzde 5 peşinatla 60 ayda faizsiz, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olunabilecek. 30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanya, 31 Mart'a kadar sürecek. 100 bin liralık 240 ay vadeli kredide aylık ödeme kampanya ile bin220 liradan 930 liraya, 120 ayda da bin 469 liradan bin 80 liraya iniyor. Bu da vatandaşın 10 yıl vadede 46 bin752 lira, 20 yıl vadede ise 69 bin 487lira kâr etmesi anlamına geliyor. Emlak Konut GYO Genel MüdürüMurat Kurum, Avrupa'da mortgage kredilerinin 20-30 yıla varan vadelerle verildiğini aktararak, "Bunun için yola çıktık. 'Bu fedakarlıksa biz de Emlak Konut, yükleniciler ve bankalarımızla bir fedakarlık yaparız' dedik. Birlikte yeni bir kampanya yaptık" dedi. 20yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanyanın 31 Mart'a kadar süreceğini söyleyen Kurum, "Yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0.79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0.45 vade farkı uygulayacağız. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Kalan yüzde 15'lik peşinat iş sonuna kadar ödenebilecek. Bu alıcı ile satıcı arasında belirlenebilecek" diye konuştu. Kampanyaya dahil olan projelerin metrekare fiyatlarının 2 bin700 liradan başladığını ifade eden Kurum, şunları söyledi: "Tüketici sağlanan olanakla konutu yüzde 20 gibi uyguna aldığını görecek. Hemen hemen tüm gelir gruplarına hitap eden konutlarımız mevcut. Kampanyadan 2-2.5 milyar TL'lik ciro hedefimiz var." Kampanyaya 9 banka dahil oldu: "Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası."
30 PROJEYİ KAPSIYOR
Kampanya, 30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsıyor. İşte bu projeler: "Adımİstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, EvoraDenizli, Evvel İstanbul, GebzeEmlak Konutları 3. Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent4, Köy Zekeriyaköy, Maslak1453, Park Mavera 2, Metropolİstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, NiğdeEmlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent"
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