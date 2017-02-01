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alana 5 yıl 0 faiz

, yeni sıyla 60 ay vadede faizi sıfırladı. 20 yıl vadenin ilk kez uygulandığı kampanyada, diğer faiz oranları da düşürüldü. 100 bin lira de; 10 yıl vadede 47 bin, 20 yıl vadede 70 bin lira vatandaşın cebinde kalacak

Ev alana 5 yıl 0 faiz
Emlak Konut GYO tarihi larına bir yenisini ekledi. 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' isimli kampanya ile yüzde 5 peşinatla 60 ayda faizsiz, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile sahibi olunabilecek. 30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanya, 31 Mart'a kadar sürecek. 100 bin liralık 240 ay vadeli de aylık ödeme kampanya ile bin 220 liradan 930 liraya, 120 ayda da bin 469 liradan bin 80 liraya iniyor. Bu da vatandaşın 10 yıl vadede 46 bin 752 lira, 20 yıl vadede ise 69 bin 487 lira kâr etmesi anlamına geliyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Avrupa'da mortgage kredilerinin 20-30 yıla varan vadelerle verildiğini aktararak, "Bunun için yola çıktık. 'Bu fedakarlıksa biz de Emlak Konut, yükleniciler ve bankalarımızla bir fedakarlık yaparız' dedik. Birlikte yeni bir kampanya yaptık" dedi. 20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanyanın 31 Mart'a kadar süreceğini söyleyen Kurum, "Yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0.79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0.45 vade farkı uygulayacağız. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Kalan yüzde 15'lik peşinat iş sonuna kadar ödenebilecek. Bu alıcı ile satıcı arasında belirlenebilecek" diye konuştu. Kampanyaya dahil olan projelerin metrekare fiyatlarının 2 bin 700 liradan başladığını ifade eden Kurum, şunları söyledi: "Tüketici sağlanan olanakla konutu yüzde 20 gibi uyguna aldığını görecek. Hemen hemen tüm gelir gruplarına hitap eden konutlarımız mevcut. Kampanyadan 2-2.5 milyar TL'lik ciro hedefimiz var." Kampanyaya 9 banka dahil oldu: "Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası."



30 PROJEYİ KAPSIYOR
Kampanya, 30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsıyor. İşte bu projeler: "Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent"
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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