S&P ve Fitch’e tokat gibi cevap

Türkiye'ye saldırıların ekonomik tetikçiliğini üstlenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma akşamı yaptıkları operasyona piyasalar prim vermedi. Standard&Poors'un takvim dışına çıkarak görünümü negatife çevirmesi ve Fitch 'in de notu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesine rağmen, Türk varlıkları dün dünya genelinde getiri sıralamasında ilk sırada yer aldı. Günü yüzde 2.88'lik yükselişle 86 bin 237 puandan kapatan Borsa İstanbul 'da endeks 9 ayın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul aynı zamanda dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu."Yüksek faiz artırımı" baskılarına boyun eğmeyerek piyasayı likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla kontrol altına alan Merkez Bankası'nın hamleleri ile gerilemeye devam eden dolar dün 3.77 TL'nin altına geriledi. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Merkez Bankası'nın dün açtığı döviz depo ihalesine, satış miktarının altında talep gelmesi de dolardaki düşüşü hızlandırdı. Merkez Bankası'nın 1 milyar dolar tutarında açtığı ihaleye 900 milyon dolar teklif geldi. Piyasalarda en kötünün geride kaldığına dikkat çeken bankacılar, yabancıların da özellikle son 10 günde TL pozisyonu açtığını vurguluyor.S&P ve Fitch'in kararlarının beklenen gelişmeler olduğuna dikkat çeken İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Borsada bir süredir yabancı alımları görülmekteydi. Belirsizliğin kaybolması ve dolardaki gevşeme endekste sert alımları getirdi. Dolar, 3.75 TL seviyelerine gerileyebilir" dedi.Borsanın dolar bazında ucuz olması nedeniyle yabancı alımlarının hızlandığının altını çizen Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, "2017'de 504 milyon dolarlık para girişi görüyoruz. Yabancı payı yüzde 64.25 ile 2016 yılındaki en yüksek seviyesi olan 64.62'ye yaklaştı" dedi. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da, belirsizliğin kalkmasıyla birlikte bir rahatlama havası olduğunu vurguladı.Fitch'in kararının fiyatlandığına vurgu yapan XTB Araştırma Müdürü Arzu Toktay, borsanın özellikle banka hisselerine gelen alımlarla yükseldiğine dikkat çekti. Toktay, "Sektörün altyapısının sağlam temeller üzerinde olduğunu ve bu süreci fazla zarar görmeden atlatacağını düşünüyoruz. Piyasa oyuncuları da bizim gibi düşünmüş olmalı ki sektörü negatif fiyatlamıyor" dedi. ALB Forex Araştırma Müdürü Rıdvan Çınar ise referandum sürecinin atlatılması ile birlikte TL varlıklarda yaşanan pozitif havanın ivmelenerek devam edeceğini söyledi.Fitch ve S&P'nin hamlesini eleştiren Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamanın derecelendirme literatürünün metodolojik olarak önemli bir taahhüdü olduğunu belirterek, "Böylesine istisnai konjonktür dönemlerini dikkate almadan yapılacak bir not değişikliğinin, haksızlık ve adaletsizlik durumu oluşturacağı bilinen bir sonuçtur. Gündem konularının sonuçlarının şekillenmesini beklemek öngörü hatasını, haksızlığı ve adaletsizliği önleyecek en doğru yöntemdir" dedi.Trump tarafından getirilen göçmen yasağı, Avrupa ve Asya piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. ABD başkanının izlediği politikaların ekonomiye yansımalarına yönelik belirsizlikler doları düşürürken, borsalarda satışlar gözlendi. Korumacılığa yönelik endişeler Avrupa, Japonya ve Avustralya'da borsalar yüzde 2 düşerken, Dow Jones 20 bin puanın altına indi.