MTV için bugün son

Araç sahipleri dikkat! Motorlu TaşıtlarVergisi'nin (MTV) ilk taksitini ödemesüresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresiBaşkanlığı'nın sitesinde yer alan duyuruyagöre, mükellefler 2017 yılı MTV ilk taksitödemesini, GİB'in internet sayfası aracılığıylabugün saat 22.00'ye kadar kredi kartı vebanka kartı ile yapabilecek. Söz konusu ödemeayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalıbankaların internet bankacılığı ve bankaşubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden degerçekleştirilebilecek. Bankalar, isteyen araçsahiplerine MTV'de vade farksız 4 aya varantaksit imkanı da sunuyor. MTV, her yıl Ocakve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşittaksitte ödeniyor.
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