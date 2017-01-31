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MTV için bugün son

MTV için bugün son
Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitini ödeme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler yılı MTV ilk taksit ödemesini, GİB'in internet sayfası aracılığıyla bugün saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Bankalar, isteyen araç sahiplerine MTV'de vade farksız 4 aya varan taksit imkanı da sunuyor. MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor.
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