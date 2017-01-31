Engelli yakınına bakana ayda 960 TL

Engelli yakına bakanlara ödenen evde bakım parasına zam geldi. 2016'nın ikinci yarısında 932 lira olarak uygulanan bu aylık ödeme, Ocak'tan itibaren 28 lira artışla 960 liraya yükseldi. Evde bakım parası alınabilmesi için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir sağlık raporu almak gerekiyor. Bu sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 veüzerinde olarak belirtilmesi ve ağır engelli bölümüne 'evet' yazılması gerekiyor.
GELİR ŞARTI VAR
Ayrıca hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin3'te 2'sinden düşük olması (bu yıl için 847,17 lira) şartı aranıyor. Yine evde bakım parası alınması için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da aranan şartlardan...
BELGELERLE BAŞVURUN
Koşulları taşıyanların Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı'nın il müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellininbulunması gerekmiyor. Başvurular değerlendirilerek işlemler gerçekleştiriliyor. Uygulamadan pek çok kişi habersiz. Şartları taşıyanların yapması gereken tek şey, belgelerle birlikte doğru adrese başvurmak.
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