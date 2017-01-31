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yakınına bakana ayda 960 TL

Evde yakınına bakanlara her ay ödemesi yapılıyor. Bu ödeme, yeni yıldan itibaren 960 liraya yükseldi

Engelli yakınına bakana ayda 960 TL
Engelli yakına bakanlara ödenen evde na zam geldi. 2016'nın ikinci yarısında 932 lira olarak uygulanan bu aylık ödeme, Ocak'tan itibaren 28 lira artışla 960 liraya yükseldi. Evde bakım parası alınabilmesi için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir sağlık raporu almak gerekiyor. Bu sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi ve ağır bölümüne 'evet' yazılması gerekiyor.

GELİR ŞARTI VAR
Ayrıca hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 2'sinden düşük olması (bu yıl için 847,17 lira) şartı aranıyor. Yine evde bakım parası alınması için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da aranan şartlardan...

BELGELERLE BAŞVURUN
Koşulları taşıyanların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Başvurular değerlendirilerek işlemler gerçekleştiriliyor. Uygulamadan pek çok kişi habersiz. Şartları taşıyanların yapması gereken tek şey, belgelerle birlikte doğru adrese başvurmak.
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