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Borçluya

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme
Kredi kartı, kredi, çeksenet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere geldi. Aralarında yaklaşık 1.6 milyon esnafın da olduğu 12.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeden yararlanmak için tek şart ise borcun 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması... Düzenlemeye göre, bu durumda söz konusu kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecek. Esnaf odalarından da dün üyelerine "Takipte borcu olanların 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecek" çağrısı geldi.
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