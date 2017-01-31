Kredi kartı, kredi, çeksenet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı geldi. Aralarında yaklaşık 1.6 milyonesnafın da olduğu 12.5milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeden yararlanmak için tek şart ise borcun 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması... Düzenlemeye göre, bu durumda söz konusu kişilerin Türkiye BankalarBirliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecek. Esnaf odalarından da dün üyelerine "Takipte borcu olanların 6 ay içindeborçlarını ödemeleri veyayeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecek" çağrısı geldi.
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