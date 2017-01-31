Avrasya Tüneli 24 saat açık

Avrasya Tüneli bugün 24 saat hizmet vermeye başladı. İstanbul'da araç trafiğinin çok yoğun olduğu Kumkapı ve Koşuyolu güzergahında kıtalararası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, bugün saat 07.00 itibarıyla 24 saat hizmete geçti. Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle bugüne kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi'ni bağlayan Avrasya Tüneli ile zaman kaybı azaldı. Bağlantı yollarının iyileştirilmesiyle akıcı hale getirilen güzergah sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5dakikada tamamlıyor.
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