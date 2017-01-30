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ve 'dan dev anlaşma

Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Daemi, "Unit International'la anlaşmanın tamamlanmasıyla, İran'ın nükleer anlaşma sonrası elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamış olacak." dedi.

Türkiye ve İrandan dev anlaşma

'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, nükleer anlaşma sonrası dönemde İran'ın, Almanya, Rusya, Güney Kore, Çin, Japonya ve 'deki şirketlerle elektrik santrali yapımı için anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

Daemi, Türkiye'den Unit International şirketiyle elektrik alanında ön anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, söz konusu şirketle görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son halinin mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirdi.

10 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
İranlı Bakan, "Unit International'la anlaşmanın tamamlanmasıyla, İran'ın nükleer anlaşma sonrası elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamış olacak." ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Unit International, geçen yıl haziranda İran Enerji Bakanlığı ile yaklaşık 4,2 milyar dolarlık 7 ayrı doğalgaz kombine çevrim santrali kurma konusunda ön anlaşma imzalamıştı. İran'ın 7 ayrı bölgesinde kurulacak 7 doğalgaz çevrim santralinin toplam kurulu gücü 6 bin 20 megavat olacak.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 18:56
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