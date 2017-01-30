Taksitler 4 ay uzadı

Kamuya olan borçlarını yapılandıranlara sağlanan yeni imkanın detayları belli oldu. Borcunu yapılandıran ancak ödemelerini süresinde yapmayanlar, ödeme yapmaları gereken tarihten 27 Ocak'a kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemelerini 31 Mayıs'a kadar yaparak, yapılandırma kanunundan yararlanmaya devam edebilecek. Ocak'tan itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4'er ay uzatılacak. Bunun için borçluların başvurması gerekmeyecek. Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak. Taksitlerden ilk 2'sinin süresinde ve tam olarak ödenmesi kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin 31 Mayıs'a kadar ilk 2 taksiti tam olarak ödemeleri gerekecek. Öte yandan yapılandırılan tutarların tamamının Mayıs sonuna kadar ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca, taksit katsayıları da tahsil edilmeyecek.



31 Mayıs'a kadar borcunu peşin ödeyenler, enflasyon tutarının yarısını ödeyecek, katsayı farkı da alınmayacak.