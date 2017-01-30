Öncelik 500 bin üniversiteliye iş

Hükümet; sayısı 500 bini bulan üniversiteli gençlere iş kapısı açmak için seferberlik ilan etti. İŞKUR'a başvuran üniversiteli gençlere deneyim kazandırarak istihdam sağlamak için başlatılan eğitim programları, bütün kentlere yayılıyor. İŞKUR'a kayıtlı, aralarında 83 bin işletmeci, 40 bin mühendis, 20 bin iktisatçı, 23 bin öğretmen, 19 bin bilgisayar operatörü, 16 bin kamu yönetimi mezunu, 8 bin bankacının yer aldığı iş arayan 500 bin üniversiteliye istihdam sağlanacak. Kamunun ve özel sektörün bu yılki nitelikli eleman ihtiyacı bu envanterden karşılanacak.



Hazal ATEŞ