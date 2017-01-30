Yol Durumu
  1. Tantuni yurt dışına açılıyor
  2. Esnaf fonu Şubat’ta maaş bin 422 TL

Öncelik 500 bin üniversiteliye iş

Yüzbinlerce üniversiteliye iş
Hükümet; sayısı 500 bini bulan üniversiteli gençlere iş kapısı açmak için seferberlik ilan etti. İŞKUR'a başvuran üniversiteli gençlere deneyim kazandırarak istihdam sağlamak için başlatılan eğitim programları, bütün kentlere yayılıyor. İŞKUR'a kayıtlı, aralarında 83 bin işletmeci, 40 bin mühendis, 20 bin iktisatçı, 23 bin öğretmen, 19 bin bilgisayar operatörü, 16 bin kamu yönetimi mezunu, 8 bin bankacının yer aldığı iş arayan 500 bin üniversiteliye istihdam sağlanacak. Kamunun ve özel sektörün bu yılki nitelikli eleman ihtiyacı bu envanterden karşılanacak.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar