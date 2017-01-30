Meyve ucuzluyor

Hükümet, gıda fiyatlarını aşağı çekmek için düğmeye bastı. Özellikle kışın el yakan meyve fiyatlarını düşürmek için üreticiye destek yağacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, meyve fiyatlarını aşağı çekecek destekleri şöyle sıraladı:



DESTEKLEME ÖDEMESİ: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere sertifikalı veya standart meyve fidanı kullanarak yeni tesis ettikleri bahçe için destekleme ödemesi yapılıyor.



TAŞIMA YÜKÜ HAFİFLİYOR: Yaş meyvelerin taşınmasındaki kayıpların en aza indirilmesi için çalışma yapılıyor.



30 BİN LİRA HİBE: Genç çiftçilere proje karşılığında 30 bin lira hibe desteği veriliyor.



MAZOT DESTEĞİ: Üretim sezonunda başlanacak uygulamada, mazot maliyetinin yüzde 50'si destek olarak üreticilere ödenecek.



42 İLDE PROJE DESTEĞİ: AB hibe fonlarından yararlanan 42 ilde proje bazlı yatırımlara destek veriliyor. Ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe veriliyor.



5 YILLIK TAKSİT İMKANI:Üreticilere sübvansiyonlu krediler sağlanıyor. Tarımsal kooperatiflerin Bakanlığa olan borçları yapılandırılırken, 5 yıllık taksitlendirme imkanı getirildi.



KİMYASAL AZALIYOR: Açık alan üretiminde biyolojik veya biyoteknik mücadele yapanlara destekleme ödemesi var.



ORTAK ÇALIŞMA YAPILIYOR: Üretim ve ihracatın artırılması için ilgili bakanlıklar, sivil kuruluşlar ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapılıyor.



FİYATLARA SIKI TAKİP: Gıda Komitesi ürünlerin fiyat artışlarını takip ediyor, tedbir alıyor.



PAZAR PAYI ARTIRILACAK: Üreticilerin pazar paylarının artırılması amacıyla, kooperatif ve üretici birliklerinin kurulması teşvik ediliyor.



HAZAL ATEŞ