İthal ilaçları artık devlet getirecek

Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye'de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar artık sadece Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) tarafından getirtilebilecek. Sağlık BakanlığıMüsteşarı Eyüp Gümüş, yurt dışından ilaç temininde yıllardır Türk Eczacıları Birliği'nin yetkilendirildiğini hatırlatarak, "Ancak 2 Mayıs 2017'den itibaren SGK tarafından getirtilecek. Sağlık Bakanlığı onayı ile kurum, söz konusu ilaçları getirecek ve vatandaşlarımıza teslim edecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.