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ları artık devlet getirecek

İthal ilaçları artık devlet getirecek
Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye'de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar artık sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirtilebilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, yurt dışından ilaç temininde yıllardır Türk Eczacıları Birliği'nin yetkilendirildiğini hatırlatarak, "Ancak 2 Mayıs 2017'den itibaren SGK tarafından getirtilecek. Sağlık Bakanlığı onayı ile kurum, söz konusu ilaçları getirecek ve vatandaşlarımıza teslim edecek" dedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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