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ın ateşi düşüyor!

Kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye için olumsuz kararı piyasaları etkilemedi. Yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen /TL 3,79'u gördü.

Doların ateşi düşüyor!

/TL, gün içindeki düşüş eğilimini sürdürerek 3,7994'ü görürken, saat 14.15 itibarıyla 3,8050'den alıcı buluyor.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P)ve ise Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararlarının ardından dolar/TL'deki yükseliş sınırlı kalırken, dolar/TL yeni haftaya 3,8680 seviyesinden başladı.

Dolar/TL, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının () açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen talebin 900 milyon dolar ile sınırlı kalmasının ardından düşüşünü hızlandırdı.

Cuma günkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,8 azalışla 3,7994 seviyesini gören dolar/TL, saat 14.15 itibarıyla 3,8050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 düşüşle 4,0720, sterlin/TL yüzde 1,7 azalışla 4,7755'ten işlem görüyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 3,80'in altında kapanışların yaşanması durumunda 3,7800 - 3,7560 seviyelerinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumunda olacağını dile getiriyor.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 14:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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....bank ....bank

Dolar 10-15 güne kadar 3.45 e inecek duyurulur

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 30.01.2017 16:34
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