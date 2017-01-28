79 milyona müjde!

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TAMAM
Memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek ikramiye düzenlemesi yürürlüğe girdi, başvuru için tanınan 1 yıllık süre başladı. Hak sahipleri, pazartesi gününden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek başvurusu dilekçesini verebilecek. 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Daha önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, 27 Ocak 2017 tarihinde yapılmış sayılacak.
BORCU OLANLARA EK SÜRE FIRSATI
Vergi, prim gibi kamuya olan borçlarını yapılandıranlara 'süre' müjdesi hayata geçti. Hem ödemelerini yapamamış olanlara ikinci bir şans verildi, düzenli ödeme yapanlara da öteleme imkanı sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27 Ocak 2017 itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde yatırmayarak kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Kanun kapsamında 2017'nin Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 4'er ay ötelenecek.
12.5 MİLYONA SİCİL AFFI GELDİ
Kredi kartı, kredi, çek-senet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı geldi. Tek şart ise borcun 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması... Yetkililer, sicil affının 12.5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor. Düzenlemeye göre; anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 27 Ocak 2017 öncesi olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 6 ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bankalar tarafından dikkate alınmayabilecek.
EVDE BAKIMDA FAZLA ÖDEME GERİ ALINMAYACAK
Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurumu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faiz silinecek. 27 Ocak 2017'den önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutar bakımından ilgili kişiler lehine alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış tahsilatlar iade edilmeyecek.
ASGARİ ÜCRETE DESTEK SÜRECEK
● İşverenlere geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği devam edecek.
● Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017'ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecek.
● Firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılan nakit kaynak, 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarılacak.
● 50 milyon lira ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara, yılın 6 aylık dilimlerinde yüklenilen KDV 6 ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi yıl iade edilecek.
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