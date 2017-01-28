6 fatura aksatan kara listeye girecek

Tüketicilere pek çok kolaylık sunan elektrik tedarik şirketleri, 'kara liste' uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl ortalama 6 kez fatura ödeme süresini geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak. Serbest tüketici limitinin 82 liraya çekilmesinin ardından yaklaşık 9 milyon tüketici bu statüyü elde ederken; bu müşterileri kendilerine çekmek isteyen özel elektrik tedarik şirketleri de birçok kampanyanın startını verdi. Rekabet ile birlikte sadık müşterisine birçok kolaylık sunan şirketler, bu nedenle düşen gelirlerini yeniden canlandırmak için ise kaçak kullanımı daha fazla önleyici tedbirlere yönelecek. Kaçak elektrik kullanımına yönelen ve düzenli faturasını ödemeyen tüketicilerin evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülecek. Uzaktan açıp kapanan sayaçlar takılacak.



YAZ SAATİ TASARRUF GETİRDİ

Enerji Bakanlığı, 5 aylık yaz saati uygulamasıyla tasarruf sağlanacağının altını çizerken, "İç Anadolu ve Doğu illerinde asayiş olumlu etkilendi" dedi. Açıklamada, "Yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararı, İTÜ'nün bilimsel çalışması neticesinde alınmıştır. Rapor, yaz saati uygulamasının 1 ila 2.5 milyar TL'ye kadar tasarruf öngörmüştür. 8.30-17.30 mesai saatleri için 64 saat 24 dakika, 8.00-17.00 mesai saatleri için 46 saat 21 dakika, daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir" denildi.



Barış ŞİMŞEK