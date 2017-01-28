1.7 milyon çocuk için doğum parası

Aile ve Sosyal PolitikalarBakanı Fatma Betül SayanKaya, 2017'de sosyal yardımlariçin 33 milyar lira bütçe ayrıldığınısöyledi. Doğum yardımlarına devamedeceklerini belirten Kaya, "Şimdiyekadar 1 milyon 770 bin çocuk için755 milyon lira doğum yardımıyaptık" dedi. Kaya, konut ve çeyizhesabı konusunda da "24 bin genççeyiz hesabı açtı, 17 milyon liramevduat birikti. 27 yaşından önceevlenecek gençlere yüzde 20'yekadar bir destek söz konusu olacak"şeklinde konuştu.
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