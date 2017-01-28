1.7 milyon çocuk için doğum parası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2017'de sosyal yardımlar için 33 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Doğum yardımlarına devam edeceklerini belirten Kaya, "Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık" dedi. Kaya, konut ve çeyiz hesabı konusunda da "24 bin genç çeyiz hesabı açtı, 17 milyon lira mevduat birikti. 27 yaşından önce evlenecek gençlere yüzde 20'ye kadar bir destek söz konusu olacak" şeklinde konuştu.