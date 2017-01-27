Şubat’ta imza Mart’ta ödeme

Yaklaşık 12 milyon emekli, promosyon ile ek gelire kavuşuyor. Bankaların SGK'nın hazırladığı promosyon protokolüne Şubat'ta imzaları atması, Mart'ta da ödemelerin başlaması planlanıyor. Kamu bankalarıyla promosyon için anlaşma sağlanmıştı. Ziraat Bankası,VakıfBank ve Halkbank, 3 yıllık dönem için 'maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödeme'ye 'Evet' demişti. Kamu bankaları, önümüzdeki günlerde SGK'nın hazırladığı protokole imza atacak. Özel bankaların da 4.2 milyon emekli maaş müşterisini kaybetmemek için protokolü imzalayıp promosyon dönemini başlatması bekleniyor. Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, emeklilerin promosyona Mart'ta kavuşacağını söyledi. Emeklilere 3 yıllık promosyon, bu tarihte peşin olarak ödenecek. Emeklinin, maaşını, promosyon protokolüne imza atmış bir bankadan alması gerekecek.
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