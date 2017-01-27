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Köprüye büyük ilgi

Köprüye büyük ilgi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve 101 kilometre otoyolun yapımını içeren ihale yapıldı. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi için Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yapılan ihalede; 4 ortak girişim grubu (OGG) teklif verdi. Cengiz-Kolin- CRBC (Çin) OGG; Daelim (Kore)- Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG; IHI (Japon)-Itochu (Japon)- Join (Japon)-Makyol-Nurol-Japon Express Way (Japon) OGG; IC İçtaş-Astaldi (İtalyan) OGG tekliflerini sundu. 2023'te hizmete açılacak şekilde planlama yapılan projenin ihalesini, en kısa süreli teklifi veren Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG kazandı.
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