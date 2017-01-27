Ev alacaklara müjde

Ev almak kolaylaşıyor. Konut sektöründe kredi vadeleri 20 yıla uzadı. Markalı konut alıcıları için 240 ay vade, aylık yüzde 0.75 ila 0.85 arasındaki faiz oranlarıyla tarihi bir kampanya hazırlandı. Emlak Konut GYO, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) birlikteliğinde düzenlenen kampanya; 1 Şubat'ta başlayacak ve 30 Mart'ta sona erecek. GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, Türkiye'de ilk defa tüketicinin bu kadar uzun vade ile ev alacağını kaydederek, bankalarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. "Proje geliştiren firmalarımızın inisiyatifinde olmak üzere aylık yüzde 0.75 ila 0.85 faiz bandında kredilendirme yapmayı planlıyoruz" diyen Çelik, "Kampanyadan yararlanmak isteyenler bankaya mı borçlanacak?" sorusu üzerine de "Kredilendirme bankalarla birlikte yapılacak" şeklinde konuştu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum da sektörün kampanyayı birliktelik içinde düzenlediğini belirterek, "Firmalarımız, dövizin yüzde 25-30, inşaat maliyetlerinin yüzde 10-15 artmasına rağmen vadesini 240 aya çıkarıyor ve faizi aşağı çekiyor" dedi. Emlak Konut GYO'nun hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği projelerde konutlar, yüzde 10 peşinatla 10 yıllık vadede 0.40 ile 0.50 arasındaki faiz oranları ile satılacak. Ayda 4 bin 100 lira ödenerek 120 ayda sahip olunan 300 bin liralık bir daireye, yaklaşık 2 bin 900 lira taksit ödeyerek 240 ayda sahip olunması planlanıyor.



FAİZLER YÜZDE 0.40'A DÜŞTÜ

Ev almak isteyenler krediyi daha uzun vadeye yayabilecek, aylık daha düşük ödemeler yapabilecek.



● Konutta ilk kez 20 yıl vade dönemi başladı.

● Faiz oranları 20 yıl vadede aylık yüzde 0.75-0.85 arasında olacak.

● 10 yıl vadede de faiz oranları yüzde 0.40-0.50 aralığına indi.

● 20 yıl vade imkanı Emlak Konut GYO'nun hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği projelerde, GYODER ve KONUTDER üyesi firmaların projelerinde uygulanacak.

