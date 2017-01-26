Emekliye 900 TL

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için rekabet başlıyor. Kamu bankaları 3 yıllık dönem için maaşa göre 300 ile 450lira arasında promosyon ödemeyi kabul ederken; özel bankalar da 4.2 milyon emekli müşterisini kaybetmemek için kolları sıvadı. Promosyon vermezse 'emeklilerin maaşını bu ödeme için kamu bankalarına taşıyacağı' endişesi duyan özel bankalar, çalışmalarını hızlandırdı. Özel bankalar da kamu bankaları gibi Sosyal GüvenlikKurumu'nun hazırladığı protokole imza atıp promosyon sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Hatta bazı bankaların, emekli maaş pastasındaki payını artırmak için, kamu bankalarıyla yapılan anlaşmada belirlenen taban promosyon tutarlarının üstüne çıkmayı planladığı öğrenildi. Promosyon tutarını 3 yıllık dönem için 600, hatta 900liraya çıkarma hazırlığı yapan bankalar olduğu belirtiliyor. Özel bankaların da promosyona 'evet' demesiyle, emekli maaşını hangi bankadan alırsa alsın, bu ödemeye kavuşabilecek. Hatta rekabet sayesinde maaşa göre 300 ile 450 lira arasında belirlenen taban tutarların yükselmesi söz konusu olacak. Bu durumda da emekli, hangi banka daha fazlasını veriyorsa maaşını oraya taşıyabilecek. En yüksek promosyonu teklif eden banka, çekim merkeziolacak. Hatta hazırlığı yapılan 600,900 liralık promosyon tutarları hayata geçirilirse, emekliler ihya olacak. Emekli maaş pastasındaki payı kamu bankalarının çok gerisinde olan özel bankaların, cazip rakamlar teklif edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
MART'TA CEPTE Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, promosyonödemeleri için tarihverdi. Ağrı Sosyal Güvenlikİl Müdürü Mehmet NuriAktaş bir emeklinin eviniziyaret ettiğinden bahsedince,Müezzinoğlu da"Emeklilerimiz promosyonbekliyorlar mı?" diye sordu.Aktaş'ın "Bekliyorlar" yanıtıüzerine Müezzinoğlu,"İnşallah Mart ayındaalacaklar" şeklinde konuştu.2017'yi istihdam açısından2016'dan çok daha iyibir noktaya taşıyacaklarınıanlatan Müezzinoğlu, tazminatfonunun da geleceğinibelirtti.
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