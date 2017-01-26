Bağ-Kur’luya 666 TL kazanç

Asgarİ ücretteki artışla birlikte primler de değişti. Buna göre; serbest meslek erbabı, şirket ortakları, muhtar ve esnaf bu yıl aylık en az 613,24 lira, en çok ise 4 bin 599 lira prim ödeyecek. Ancak primlerini düzenli ödeyenler için bir avantaj var. 5 puanlık prim indirimi uygulaması sayesinde cepten daha az para çıkacak. Ödemelerini düzenli yapan Bağ- Kur'lunun en az primi aylık 524.36 liraya düşecek. Tavandan ödeme yapanın primi de aylık 3 bin 932 liraya inecek. Böylece 5 puanlık prim indirimi, aylık 88 ile 666 lira arasında daha az ödeme yapılmasını sağlayacak. İndirimden, prim borcunu geçen yıl çıkarılan düzenleme kapsamında yapılandıranlar da yararlanabiliyor. Ancak bunun için ödemelere dikkat edilerek yapılandırmanın bozulmaması gerekiyor. İndirimden yararlanmak için başvurmaya dagerek yok.
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