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600 TL’yi aşacak

Promosyon 600 TL’yi aşacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye için kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ardından, gözler özel bankalarla pazarlığa çevrildi. Emekliler, kamu bankalarının 3 yıllık dönem için verdiği 300-450 lira arasında değişen promosyon için, özel bankaların kartlarını açmasını bekliyor. Emeklileri 3 yıllığına kamu bankalarına kaptırmak istemeyen bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor.Promosyon ödemelerinin Şubat'ta ya da en geç Mart'ta başlaması planlanıyor. Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazırladı. Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da sağlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmışsa, maaşını o bankaya taşıyacak.

Hazal ATEŞ
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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