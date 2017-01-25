Büyükanne maaşı tamam

Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye maaş verilmesini içeren proje hayata geçiyor. İstanbulSanayiOdası'nın (İSO) önerisiyle gündeme gelen ve milyonları heyecanlandıran proje için çalışma tamamlandı. Hem İSO hem de Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı yetkilileri hazırlıklarını bitirdi. Çalışmaya son şeklini Çalışma BakanıMehmet Müezzinoğlu verecek, ardından da imzalar atılacak.
BAŞVURU ALINACAK
Proje ilk etapta sponsorlu pilot uygulama olarak hayata geçirilecek. İstanbul veBursa'da bin aileyi kapsayacak pilot uygulama, 6 ay sürecek. En geç 6 ay sonra sonuçlar değerlendirilecek, istenen sonuç sağlanmışsa yaygınlaştırılması gündeme gelecek. Proje için imzaların bu hafta atılması bekleniyor. Şubat ayında da pilot uygulamanın yapılacağı illerde talepler toplanacak. Ardından bin aile belirlenecek ve Mart'ta uygulama start alacak. Proje başarılı olursa, en geç Eylül'de uygulamanın yaygınlaştırılması için düğmeye basılacak. Büyükanneye maaş projesinin detayları, protokolün imza töreninde duyurulacak. Ancak Çalışma BakanıMüezzinoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar bu konuda ipuçlarını verdi. Buna göre; annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercihetmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımı üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Proje, 0-3 yaş arası çocukların bakımı için uygulanacak. Büyükanneler için bir yaş sınırı konulması, anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilmesi düşünülüyor.
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