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Büyükanne ı tamam

Torun bakan büyükannelere projesi için İstanbul Sanayi Odası’nın ve Çalışma Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar tamamlandı. Son şekli Bakan Müezzinoğlu verecek, imzalar atılacak...

Büyükanne maaşı tamam
Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye verilmesini içeren proje hayata geçiyor. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) önerisiyle gündeme gelen ve milyonları heyecanlandıran proje için çalışma tamamlandı. Hem İSO hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hazırlıklarını bitirdi. Çalışmaya son şeklini Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu verecek, ardından da imzalar atılacak.

BAŞVURU ALINACAK
Proje ilk etapta sponsorlu pilot uygulama olarak hayata geçirilecek. İstanbul ve Bursa'da bin aileyi kapsayacak pilot uygulama, 6 ay sürecek. En geç 6 ay sonra sonuçlar değerlendirilecek, istenen sonuç sağlanmışsa yaygınlaştırılması gündeme gelecek. Proje için imzaların bu hafta atılması bekleniyor. Şubat ayında da pilot uygulamanın yapılacağı illerde talepler toplanacak. Ardından bin aile belirlenecek ve Mart'ta uygulama start alacak. Proje başarılı olursa, en geç Eylül'de uygulamanın yaygınlaştırılması için düğmeye basılacak. Büyükanneye maaş projesinin detayları, protokolün imza töreninde duyurulacak. Ancak Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar bu konuda ipuçlarını verdi. Buna göre; annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımı üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Proje, 0-3 yaş arası çocukların bakımı için uygulanacak. Büyükanneler için bir yaş sınırı konulması, anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilmesi düşünülüyor.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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