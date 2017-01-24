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Dilekçe ver ikramiyeni al

Dilekçe ver ikramiyeni al
408 bin memur emeklisine ek ikramiye ödemeleri için süreç kısa süre içinde başlıyor. 30 yıldan fazla süreyle hizmeti olmasına karşın ni 30 yıl üzerinden alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. Ancak bunun için başvuru şartı bulunuyor. Hak sahiplerinin ek ikramiye alabilmek için torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 1 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapması gerekiyor. Daha önce başvuranların bir şey yapması gerekmiyor.
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