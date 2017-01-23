Dolar/TL, haftaya yatay başlayarak 3,77 seviyelerinde dengelendi.

Geçen hafta cuma günü, ABD'de başkanlık görevine başlayan Donald Trump'ın, konuşmasında, ekonomi alanındaki planları hakkında detay vermemesi ve "korumacı" olarak algılanan ticaret açıklamaları ile doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL, günü yüzde 1,6 değer kaybı ile 3,7679'dan tamamladı.

Yeni haftaya küresel piyasalarda gerileyen doların etkisiyle başlayan dolar/TL, bankalararası piyasaların açılmasından sonra kayıplarını telafi ederek saat 10.40 itibarıyla 3,77 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 primle 4,0540 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,8 yükselişle 4,6980'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının kurların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7520 seviyesinin destek, 3,7950 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.