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3 bin TL maaşla bin

3 bin TL maaşla bin eleman aranıyor
Antalya'daki Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, "Yetişmiş insan gücü alanında özellikle sanayide büyük sıkıntı yaşıyoruz. Nitelikli bine yakın elemana ihtiyacımız var" dedi. Yetişmiş bir personelin meslekten mesleğe değişik ücretler aldığını anlatan Öztürk, "Asgari ücretle 3 bin lira arasında maaşlar değişiyor" dedi. Ustalar emekli olunca yerine gençlerin takviye olması gerektiğini söyleyen Öztürk, "Şimdi herkes memur olmak istiyor. '100 kişilik memur alınacak' ilanına 10 bin kişi başvuruyor. Biz '1 ya da 5 işçi alınacak' desek kimse başvurmuyor. Ülkemizin her şehrinde yetişmiş ustalar altın oldu" şeklinde konuştu.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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