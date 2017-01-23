3 bin TL maaşla bin eleman aranıyor

Antalya'dakiAkdeniz Sanayi SitesiKooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk,"Yetişmiş insan gücü alanında özellikle sanayidebüyük sıkıntı yaşıyoruz. Nitelikli bine yakınelemana ihtiyacımız var" dedi. Yetişmiş birpersonelin meslekten mesleğe değişik ücretleraldığını anlatan Öztürk, "Asgari ücretle 3 bin liraarasında maaşlar değişiyor" dedi. Ustalar emekliolunca yerine gençlerin takviye olması gerektiğinisöyleyen Öztürk, "Şimdi herkes memur olmakistiyor. '100 kişilik memur alınacak' ilanına 10bin kişi başvuruyor. Biz '1 ya da 5 işçi alınacak'desek kimse başvurmuyor. Ülkemizin her şehrindeyetişmiş ustalar altın oldu" şeklinde konuştu.
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