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2.2 milyona ikinci emeklilik

2.2 milyona ikinci emeklilik
45 yaş altı çalışanları kapsayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bin ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde bu ay başladı. Kapsamdaki 2.2 milyon çalışandan maaşını peşin alan yaklaşık 40 bini, işverenleri tarafından sisteme dahil edildi. Bu kişilerden BES katkı payı kesintisi yapıldı. Kalan çalışanların Şubat başında eline geçecek maaşında kesinti olacak. Böylece 2.2 milyon kişi için işlem tamamlanacak. Çalışanlar isterse 2 ay içinde sistemden çıkabilecek.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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