1 fatura bedava!

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle, serbest tüketici sayısı 8.4 milyona yükseldi. Elektrikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerindeki kullanıcılar, elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde etti. Böylece Bursa'da yaşayan bir vatandaşın, Konya'daki bir elektrik şirketinin abonesi olarak hizmet alabilmesine imkan tanındı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulama konusunda tüketicileri uyardı. "Lisanslı güvenilir bir dağıtım şirketiyle sözleşme yapılmalı. Tüketici, sözleşme maddelerini detaylı olarak inceleyerek imzalamalı. Taahhüt içeren sözleşmelerde 1 yıldan uzun süre için anlaşma yapılmamalı" diyen Ağaoğlu, tüketicilerin aylık elektrik harcamalarını değerlendirirken faturadaki TL tutarından ziyade faturaya yansıyan enerji tüketim miktarını dikkate almaları gerektiğini söyledi.



'SON FİYATA BAKIN'

Özel dağıtım şirketlerinin çeşitli kampanyalar yaptığına değinen Ağaoğlu, "Seçimini bilinçli ve akıllıca gerçekleştirebilen tüketicilerin elektrik faturalarında yüzde 8'e varan indirim gerçekleşmesi mümkündür. Bu da yılda 1 aylık faturanın neredeyse bedavaya gelmesi demektir" dedi. Ağaoğlu, bazı şirketlerin birim fiyatı yükseltip onun üzerinden yüksek indirimler yapıyormuş gibi gösterebildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Elektrikte yüzde olarak belirtilen indirimlerden çok, indirimle oluşacak son birim fiyata bakarak tedarikçinin seçilmesi gerekiyor. Mevcut şirketten alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin daha üzerinde elektrik faturasıyla karşılaşmamak için tedarikçi seçerken yüzdelik indirimlere hemen kanmamalı, i yi araştırma yapılmalı."



