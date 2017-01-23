1 fatura bedava!

ENERJİ PiyasasıDüzenlemeKurumu'nun (EPDK)elektrikte serbest tüketicilimitini yıllık 2 bin 400kilovatsaate düşürmesiyle,serbest tüketici sayısı8.4 milyona yükseldi.Elektrikte tüketici limitinindüşürülmesiyle aylık faturası82 lira ve üzerindekikullanıcılar, elektriktedarikçilerini seçme hakkıelde etti. Böylece Bursa'dayaşayan bir vatandaşın,Konya'daki bir elektrikşirketinin abonesi olarakhizmet alabilmesine imkantanındı. Tüketici BaşvuruMerkezi Onursal BaşkanıAydın Ağaoğlu, uygulamakonusunda tüketicileriuyardı. "Lisanslı güvenilir birdağıtım şirketiyle sözleşmeyapılmalı. Tüketici, sözleşmemaddelerini detaylı olarakinceleyerek imzalamalı.Taahhüt içeren sözleşmelerde1 yıldan uzun süre içinanlaşma yapılmamalı" diyenAğaoğlu, tüketicilerinaylık elektrik harcamalarınıdeğerlendirirken faturadakiTL tutarından ziyade faturayayansıyan enerji tüketimmiktarını dikkate almalarıgerektiğini söyledi.
'SON FİYATA BAKIN'
Özel dağıtım şirketlerininçeşitli kampanyalaryaptığına değinen Ağaoğlu,"Seçimini bilinçli veakıllıca gerçekleştirebilentüketicilerin elektrikfaturalarında yüzde 8'evaran indirim gerçekleşmesimümkündür. Buda yılda 1 aylıkfaturanınneredeysebedavayagelmesidemektir" dedi.Ağaoğlu, bazışirketlerin birimfiyatı yükseltiponun üzerindenyüksekindirimleryapıyormuş gibigösterebildiğini belirterek,şöyle konuştu: "Elektrikteyüzde olarak belirtilenindirimlerden çok,indirimle oluşacak sonbirim fiyata bakaraktedarikçinin seçilmesigerekiyor. Mevcutşirketten alınan hizmetkarşılığında ödenen bedelindaha üzerinde elektrikfaturasıyla karşılaşmamakiçin tedarikçi seçerkenyüzdelik indirimlerehemen kanmamalı, iyi araştırmayapılmalı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.