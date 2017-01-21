Taksiye keyfi zam

İstanbul'da taksiler bugünden itibaren indi-bindi ücreti almaya başlayacak. Tepkilere ve açılan davalara rağmen, alınan karar uygulamaya geçiriliyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, bugün öğlen saat 12.00'de İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıkladı. Düzenlemeye göre; 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret 8 lira 70 kuruş. Taksimetre açılış ücreti 3 lira 45 kuruş olacak. Gidilen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak. Vatandaş nereye giderse gitsin 8 lira 70 kuruştan daha ucuz taksi yolculuğu yapamayacak. Bu zammın keyfi olduğunu belirten vatandaşlar, kararın geri alınmasını bekliyor.