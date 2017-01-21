Büro Memur-Sen'in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra çalışanları için gerçekleştirdiği girişimler sonucunda, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın talimatıyla çalışanların fazla mesai ücretlerini almasının önü açıldı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, nüfus çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması için Bakan Ağbal ilgili kurumlara talimat verdi.
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