Yol Durumu
  1. Yurt dışı harcırah tutarları arttı
  2. 1.7 milyar euroluk imza

Nüfus çalışanlarına ücreti

Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücreti
Büro Memur-Sen'in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra çalışanları için gerçekleştirdiği girişimler sonucunda, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın talimatıyla çalışanların fazla mesai ücretlerini almasının önü açıldı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, nüfus çalışanlarına ücreti ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması için Bakan Ağbal ilgili kurumlara talimat verdi.
Etiketler: ,
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar