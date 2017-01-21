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na yağacak

İlaç stokçularına ceza yağacak
Türkiye'de satılan 13 bin kalem ilaca 20 Şubat'ta yüzde 10.65 zam yapılacağının açıklanmasının ardından, bazı ilaç firmaları, depolar ve eczaneler ilaç stoğuna başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ başkanlığında yapılan toplantıda; firmaların İlaç Takip Sistemi üzerinden takip edilmesi kararlaştırıldı. Stokçu firmalara, depolara ve eczanelere baskın yapılarak, ağır para ları kesilmesi kararı alındı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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