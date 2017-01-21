İlaç stokçularına ceza yağacak

Türkiye'de satılan 13 bin kalemilaca 20 Şubat'ta yüzde 10.65 zamyapılacağının açıklanmasının ardından, bazıilaç firmaları, depolar ve eczaneler ilaçstoğuna başladı. Bunun üzerine SağlıkBakanlığı harekete geçti. Sağlık BakanıRecep Akdağ başkanlığında yapılantoplantıda; firmaların İlaç Takip Sistemiüzerinden takip edilmesi kararlaştırıldı.Stokçu firmalara, depolara ve eczanelerebaskın yapılarak, ağır para cezalarıkesilmesi kararı alındı.
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