Çalışan anneye bin 500 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara ve İstanbul'da"Çalışan annelere bakıcı desteği"kapsamında toplam 5 bin anneyeayda bin 500 liraya kadar yardımdabulunacak. Bu imkandan, sigortalıçocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde0-2 yaş arası çocuğu olan çalışanya da çalışmaya başlayacak işçistatüsündeki anneler yararlanabilecek.Avrupa Birliği ile TürkiyeCumhuriyeti tarafından ortaklaşafinanse edilen, 'Evde Çocuk BakımHizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadınİstihdamın Desteklenmesi Projesi'neAnkara ve İstanbul da dahil edildi.Antalya, İzmir ve Bursa'da 2015'teuygulanan projeden bugüne kadar6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocukbakıcısı faydalanırken, toplam 15milyon euro hibe dağıtıldı. Projeninbaşarısının ardından, Ankara'da bin500, İstanbul'da 3 bin 500 olmaküzere toplam 5 bin annenin dahadesteklenmesi kararlaştırıldı. Sigortalıçocuk bakıcısı çalıştırmaları halindeçalışan ya da çalışmaya başlayacakannelerin yararlanabileceği budestekle, şartları karşılayan annelereyaklaşık bin 200 lira verilecek.Çocuğun engelli olması ya da tekebeveyn olunması halinde destek bin500 liraya kadar çıkacak.
ARANANŞARTLAR
Destekten yararlanmak için; 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olması, SGK'lı işçi statüsünde tam zamanlı çalışıyor olması, İstanbul ve Ankara'da çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, analık izin süresini geçirmiş olması, son 1 yıldaki ortalama brüt ücreti asgari ücretin brüt tutarının 2 katını aşmaması, bakıcıyla arasında birinci derecede akrabalık ilişkisi olmaması şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi şartları aranıyor. Ön kayıtlar www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise Ankara ve İstanbul il müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak.
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