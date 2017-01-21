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ye bin 500 TL

0-2 yaş arası çocuğu olan lere ayda bin 500 liraya varan bakıcı desteği veriliyor. Ankara ve İstanbul’da yaşayanlar, internetten başvuru yapabilecek

Çalışan anneye bin 500 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara ve İstanbul'da "lere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak. Bu imkandan, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabilecek. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi'ne Ankara ve İstanbul da dahil edildi. Antalya, İzmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplam 15 milyon euro hibe dağıtıldı. Projenin başarısının ardından, Ankara'da bin 500, İstanbul'da 3 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaştırıldı. Sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde çalışan ya da çalışmaya başlayacak annelerin yararlanabileceği bu destekle, şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira verilecek. Çocuğun engelli olması ya da tek ebeveyn olunması halinde destek bin 500 liraya kadar çıkacak.

ARANAN ŞARTLAR
Destekten yararlanmak için; 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olması, SGK'lı işçi statüsünde tam zamanlı çalışıyor olması, İstanbul ve Ankara'da çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, analık izin süresini geçirmiş olması, son 1 yıldaki ortalama brüt ücreti asgari ücretin brüt tutarının 2 katını aşmaması, bakıcıyla arasında birinci derecede akrabalık ilişkisi olmaması şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi şartları aranıyor. Ön kayıtlar www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise Ankara ve İstanbul il müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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