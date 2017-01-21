3 müjde birden

ESNAFA TEMİZ SAYFA AÇILDI

Özellikle esnafın heyecanla beklediği sicil affı hayata geçiyor. Meclis'ten geçen ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra uygulamaya girecek düzenleme ile, kredi kartı, kredi, çek-senet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlerin yüzü gülecek. Tek şart ise borcun, düzenlemenin ödendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması... Düzenlemeye göre; anapara ve/veya taksit ödeme tarihi kanun yayım öncesi olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/ veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, silinecek.



YENİ MEZUNUN MAAŞI DEVLETTEN

İşsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla uygulanan aktif işgücü ve istihdam programlarına, bu yıl 'Artı İstihdam Programı' da eklendi. Öncelik üniversite olmak üzere ilave işe alınacak her mezun için ilk yıl net asgari ücretin yarısını (702 lira), ikinci yıl ise yüzde 25'ini devlet karşılayacak. Bu yıl İşbaşı Eğitim Programı'ndan da 300 bin kişinin yararlanması planlanıyor. Programla işsizler, meslek edinirken para da kazanıyor.



MEMURA İZİN YAPMA FIRSATI

Kullanmadığı yıllık izinleri yanan memurlara iyi haber geldi. Kalan izinlerin bir sonraki yıla devri konusunda yeşil ışık yakıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz'ı kabul eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplu sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, yıllık izinlerin devrinin de gündemlerinde olduğunu ifade etti.

