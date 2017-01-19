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Kamu işçilerine tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl nin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da verilecek.

Tarihler belli oldu! Milyonlarca çalışana müjde

Bakanlar Kurulunun 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl nin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da verilecek.

Kanunun ikinci maddesine göre maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 25 Aralık'ta yapılacak.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 08:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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eyt eyt

eyt ne olacak ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 19.01.2017 09:49
Rumdeğiliz Rumdeğiliz

A.Davutoğlu taşeron işçilere ek ücret verecekti o iptal mi olmuştu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 09:44
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