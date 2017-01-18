Gençlere prim yok

Gençlere yönelik pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçiren hükümet, parttime çalışmak isteyenlere de önemli bir kolaylık sunuyor. Part-time çalışan gençler artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemiyor.



YENİ DÜZENLEME GELDİ

Önceleri, part-time çalışanların GSS primlerini 30 güne tamamlaması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz Ekim ayında yapılan düzenlemeyle bu sistem değişti. 6745 sayılı Kanun'la part-time çalışanlar, puantaj usulü çalışanlar ve ay içerisinde 30 günden az çalışan gündelikçiler için çok önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; ay içerisinde 30 günden az çalışan bu üç grup kişilerden bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olanların, Genel Sağlık Sigortası primi ödemek için gelir testine girme zorunluluğu kalktı. Dolayısıyla annesi, babası veya eşi üzerinden sağlık hizmeti alma hakkı bulunan bir kişi, ay içerisinde 15 gün çalışsa bile annesi, babası veya eşi üzerinden sağlık hizmeti almaya devam ediyor ve gelir testine girip Genel Sağlık Sigortası primi ödemesi gerekmiyor. Yani üniversite öğrencileri ayda 3 gün çalışsalar bile anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Part-time çalışmaları nedeniyle adlarına prim borcu çıkmıyor. Özellikle yarı yıl tatillerinde ve yaz aylarında çalışan gençler için böylece bu yükümlülük kalkmış oldu. Gençler hem sağlık hizmeti alıp hem de çalışabilecek.

