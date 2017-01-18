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Esnafa maaş

Esnafa maaş
İşçiler gibi esnaf da alabilecek. İşyerini kapatan esnafa maaş imkanı sağlayacak düzenleme Meclis yolunda. Hazırlanan düzenlemeye göre; kurulacak Ahilik Fonu'na yatırılacak prim oranı yüzde 3 olacak. Bunun yüzde 2'sini esnaf, yüzde 1'ini de Hazine karşılayacak. İşyerini kapatan esnaf 36 ay prim yatırmışsa 10 ay, 24 ay prim yatırmışsa 6 ay işsizlik maaşı alacak. Ödenecek maaş, 711 lira ile bin 422 lira arasında farklılık gösterecek.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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