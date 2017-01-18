Esnafa maaş

İşçiler gibi esnaf da işsizlik maaşı alabilecek. İşyerini kapatan esnafa maaşimkanı sağlayacak düzenleme Meclis yolunda. Hazırlanan düzenlemeye göre; kurulacak Ahilik Fonu'na yatırılacak prim oranı yüzde 3 olacak. Bunun yüzde 2'sini esnaf, yüzde 1'ini de Hazine karşılayacak. İşyerini kapatan esnaf 36 ay primyatırmışsa 10 ay, 24 ay prim yatırmışsa6 ay işsizlik maaşı alacak. Ödenecek maaş, 711 lira ile bin 422 lira arasında farklılık gösterecek.
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