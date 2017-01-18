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900 bin kişiye iş

900 bin kişiye iş müjdesi
Hükümet, istihdam hamlesini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşbaşı eğitim programlarıyla 300 bin, mesleki eğitim kurslarıyla 100 bin, girişimcilik eğitim programlarıyla 100 bin, toplum yararına çalışma projesiyle 100 bin ve artı istihdamla da 280 bin olmak üzere bu yıl yaklaşık 900 bin kişilik istihdama destek vereceğiz" dedi. Artı istihdam uygulamasını ilk defa bu yıl başlattıklarını belirten Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Bu anlamda ilk defa işe girecek, stratejik alanlarda iş arayanlara artı istihdamda asgari ücretin yarısını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz. Bu ikinci yıl devam ediyorsa o zaman da ücretinin yüzde 25'ini yine biz üstleneceğiz. Burada genç işsizlerimize, kadınlarımıza, girişimcilerimize daha çok alan oluşturalım ve istihdamdaki daralmayı bir an önce yeniden normalleştirelim istiyoruz."
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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