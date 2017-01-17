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ZAManı geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.73 zamlı maaşlarını bugünden itibaren alıyor. Ocak artışıyla en düşük maaş, esnaf emeklilerinde bin 218 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 402 liraya çıktı

ZAManı geldi
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zaman geldi. Ocak zamları, bugünden itibaren hesaplara yatıyor. Emekliler, ayın 29'una kadar yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.73 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.73 oldu. Bu ayın 4'ünde zam oranlarını öğrenen emekliler, bugünden itibaren de buna göre hesaplanan yeni maaşlarını almaya başlayacak. Emekliler, maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Yüzde 4.73'lük Ocak zammıyla, 2000'den önce emekli olmuş SSK'lılarda en düşük maaş bin 339 liradan bin 402 liraya çıktı. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 lira 24 kuruş olan taban aylık da bu ay ek ödeme dahil olarak 836 liraya yükseldi.

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR
Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Örneğin; Aralık maaşı bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 60 lira da ek ödeme alıyordu. Ocak'taki yüzde 4.73 zamla bin 500 liralık net maaş bin 570 lira 95 kuruşa yükseldi. Buna bağlı olarak ek ödeme de 62 lira 84 kuruşa çıktı.
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