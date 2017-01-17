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Memur anneye yarım gün iş

İşçilerin ardından memur anneler içinde yarım gün çalışma imkanı başlıyor. Yönetmelik tamamlandı, bu ay içinde çıkması bekleniyor

Memur anneye yarım gün iş
Geçtiğimiz yıl annelere yarım gün çalışma imkanı getiren yasayı çıkaran hükümet, işçilerin ardından memurlar için de bu sistemi devreye alıyor. Memur annelerin, yarı zamanlı çalışma hakkını kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik gün sayıyor. Bakanlar Kurulu, bu konudaki çalışmasını tamamladı ve Başbakanlık'a gönderdi. Yönetmeliğin bu ay içinde çıkması bekleniyor. Bu yönetmelik çıkınca, memur anneler için de hem yarım gün çalışıp tam maaş alma hem de çocuk okul çağına kadar yarı zamanlı çalışma ile ilgili detaylar belli olacak. 6663 sayılı Yasa ile doğum yapan memurlara, analık izni sonrasında mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmadan, birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirildi.

60 AY KISMİ ÇALIŞMA
Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenmesi hükme bağlandı. Ayrıca yasa, çocuk okula gelene kadar kısmi süreli çalışma imkanı da getirdi. Yasaya göre, çocuğu olan memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Ödemeler ise yarım maaş şeklinde olacak.
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