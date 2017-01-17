Memur anneye yarım gün iş

Geçtiğimiz yıl annelere yarımgün çalışma imkanı getiren yasayıçıkaran hükümet, işçilerin ardındanmemurlar için de bu sistemi devreyealıyor. Memur annelerin, yarı zamanlıçalışma hakkını kullanımına ilişkin usulve esasları düzenleyen yönetmelik günsayıyor. Bakanlar Kurulu, bu konudakiçalışmasını tamamladı ve Başbakanlık'agönderdi. Yönetmeliğin bu ay içindeçıkması bekleniyor. Bu yönetmelik çıkınca,memur anneler için de hem yarım günçalışıp tam maaş alma hem de çocukokul çağına kadar yarı zamanlı çalışmaile ilgili detaylar belli olacak. 6663 sayılıYasa ile doğum yapan memurlara, analıkizni sonrasında mali ve sosyal haklarındaherhangi bir kesinti yapılmadan, birincidoğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay,sonraki doğumlarda ise 6 ay günlükçalışma süresinin yarısı kadar çalışmaimkanı getirildi.
60 AY KISMİ ÇALIŞMA
Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenmesi hükme bağlandı. Ayrıca yasa, çocuk okula gelene kadar kısmisüreli çalışma imkanı da getirdi. Yasaya göre, çocuğu olan memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Ödemeler ise yarım maaş şeklinde olacak.
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