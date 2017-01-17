İlaçta yüzde 10 kur artışı

İthal ilaç fiyatlarına yüzde 10'luk kur düzenlemesi getirildi. Fiyat DeğerlendirmeKomisyonu, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidilmesi kararı aldı. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değerinin 2.1166 TL'den 2.3421 TL'ye çıkarılmasına karar verildi. İlaçlarda yeni fiyatlar, 20 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu artış piyasada bulunan tüm ilaçları kapsayacak. Fiyat artışları ile beraber, SGK tarafından belirlenen geri ödeme fiyatları tekrar gözden geçiriliyor. SGK, vatandaşların fiyat artışlarından etkilenmemesi ve mağdur olmaması için çalışmaları sürdürüyor. Yapılacak çalışmanın ardından, reçeteli alınan ilaçlarda vatandaşların zamdan etkilenmeyeceği, reçetesiz alınan ilaçlarda vatandaşların zamlı ödeme yapacağı öğrenildi.
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