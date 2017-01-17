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Büyükanne için imza

Büyükanne için imza
Torun bakan büyükannelere müjdesi hayata geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen büyükannelerin desteklenmesini içeren projede, tanıtımın gelecek hafta İstanbul'da yapılacağını ve imzaların atılacağını açıkladı.

400 LİRA DEMİŞTİ
Müezzinoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın önerdiği bu projenin kadın istihdamına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Uygulama ilk olarak bin aileyi kapsayacak. 3 ilde 6 ay süreyle yapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştırılacak. Projenin nasıl uygulanacağı ve maaşın ne kadar olacağı, haftaya yapılacak toplantıda duyurulacak. Ancak Bakan Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde verilecek maaşın ipuçlarını vermişti. Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi, annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımı üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak.

ÜCRET İŞKUR'DAN
İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 'Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü' dün imzalandı. Bakan Müezzinoğlu, törende, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, iş dünyasına çağrı yaparak, "Gel, işsiz bir kardeşime istihdam sağla, ekmeğini paylaş. İŞKUR, senin istihdam yükünü azaltıyor" dedi.
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