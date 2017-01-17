Büyükanne için imza

Torun bakan büyükannelere maaş müjdesi hayata geçiyor. Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanı MehmetMüezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen büyükannelerin desteklenmesini içeren projede, tanıtımın gelecek hafta İstanbul'da yapılacağını ve imzaların atılacağını açıkladı.
400 LİRA DEMİŞTİ
Müezzinoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın önerdiği bu projenin kadın istihdamına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Uygulama ilk olarak bin aileyikapsayacak. 3 ilde 6 ay süreyleyapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştırılacak. Projenin nasıl uygulanacağı ve maaşın ne kadar olacağı, haftaya yapılacak toplantıda duyurulacak. Ancak Bakan Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde verilecek maaşın ipuçlarını vermişti. Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi, annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımı üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak.
ÜCRET İŞKUR'DAN İŞKUR ile Türkiye Odalarve Borsalar Birliği (TOBB)arasında 'Oda ve BorsalardaİŞKUR Hizmet Noktası KurulmasıProtokolü' dün imzalandı. BakanMüezzinoğlu, törende, özellikleüniversiteden yeni mezun olanlarınistihdam edilmesi halinde bir yılboyunca bu çalışanların ücretininyüzde 50'sini destekleyeceklerinivurguladı. TOBB BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu da, işdünyasına çağrı yaparak, "Gel,işsiz bir kardeşime istihdam sağla,ekmeğini paylaş. İŞKUR, seninistihdam yükünü azaltıyor" dedi.
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