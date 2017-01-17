15 bin kişiye iş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) (10 bin) ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'nin (5 bin) yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını belirtti. Altıntaş İlçesi'nde yaklaşık 5 milyon 650 bin metrekare alana karma OSB kurulduğunu belirten Özlü, bölgenin kentin ekonomisini önemli ölçüde canlandıracağını söyledi. Ezine Gıda İhtisas OSB'yi de 1 milyon 360 bin metrekare alana kurduklarını anlatan Bakan Özlü, 'Yeni Nesil OSB'ler kurmaya devam edeceklerini aktardı.