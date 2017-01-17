15 bin kişiye iş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü, Kütahya Altıntaş ZaferOrganize Sanayi Bölgesi (OSB) (10 bin) veÇanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'nin (5 bin)yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağısağlayacağını belirtti. Altıntaş İlçesi'ndeyaklaşık 5 milyon 650 bin metrekare alanakarma OSB kurulduğunu belirten Özlü,bölgenin kentin ekonomisini önemliölçüde canlandıracağını söyledi. EzineGıda İhtisas OSB'yi de 1 milyon 360 binmetrekare alana kurduklarını anlatan BakanÖzlü, 'Yeni Nesil OSB'ler kurmaya devamedeceklerini aktardı.
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