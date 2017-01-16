Yaşlı yakınına bakana 960 TL

Devlet, yaşlılar için 'evdebakım desteği' veriyor. Evdeyaşlı hastasına bakanlara, heray maaş ödemesi yapılıyor.Bu maaşın tutarı da yeni yıllabirlikte arttı. Belli gelir ve raporsahibi olan vatandaşlar için2016 yılı için belirlenen rakam932,59 lira iken, bu ücret yeniyılla birlikte 28 lira yükseldi.bu ay yükseldiEvinde bakıma ihtiyaç duyanyaşlısına bakanlara, bu yılınilk yarısında aylık 960 liraödenecek. Bu tutar Temmuz'dada artacak. Bu ödemedenyararlanmak için hastanınkendi kendine bakamayacakdurumda olması gerekiyor.Tam teşekküllü bir hastanenindurumu tespit etmesi şartıbulunuyor. Ayrıca maaş için,evde yaşayanların gelirlerine debakılıyor. Hanede kişi başınadüşen gelirin asgari ücretin 3'te2'sinden düşük olması (847,17lira) şartı aranıyor. Koşullarıtaşıyanların kaymakamlıklarve valiliklerdeki Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı birimlerinebaşvurması gerekiyor.
160 BİN KİŞİYE DESTEK Aile ve Sosyal PolitikalarBakanı Fatma Betül SayanKaya, yaşlıları talepleridoğrultusunda ailelerinin yanındadesteklemeyi çok önemsedikleriniaktararak, şu bilgileri verdi:"Yaşlılarımız, mümkün olduğuncaailesiyle veya kendi evlerindekalmayı tercih etmektedir. Bunedenle toplumumuzu rahatlatacakevde bakım hizmetinidestekleyen çalışmalarımıza hızverdik. 160 bin kişiye evdebakım desteği veriyoruz."
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