Yol Durumu
  1. Kadın subay sayısı artacak
  2. 4.2 milyon kişiye iyi haber!

Yaşlı yakınına bakana 960 TL

Yaşlı yakınına bakana 960 TL
Devlet, yaşlılar için 'evde bakım desteği' veriyor. Evde yaşlı hastasına bakanlara, her ay ödemesi yapılıyor. Bu maaşın tutarı da yeni yılla birlikte arttı. Belli gelir ve rapor sahibi olan vatandaşlar için 2016 yılı için belirlenen rakam 932,59 lira iken, bu ücret yeni yılla birlikte 28 lira yükseldi. bu ay yükseldi Evinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlısına bakanlara, bu yılın ilk yarısında aylık 960 lira ödenecek. Bu tutar Temmuz'da da artacak. Bu ödemeden yararlanmak için hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması gerekiyor. Tam teşekküllü bir hastanenin durumu tespit etmesi şartı bulunuyor. Ayrıca maaş için, evde yaşayanların gelirlerine de bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 2'sinden düşük olması (847,17 lira) şartı aranıyor. Koşulları taşıyanların kaymakamlıklar ve valiliklerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerine başvurması gerekiyor.

160 BİN KİŞİYE DESTEK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaşlıları talepleri doğrultusunda ailelerinin yanında desteklemeyi çok önemsediklerini aktararak, şu bilgileri verdi: "Yaşlılarımız, mümkün olduğunca ailesiyle veya kendi evlerinde kalmayı tercih etmektedir. Bu nedenle toplumumuzu rahatlatacak evde bakım hizmetini destekleyen çalışmalarımıza hız verdik. 160 bin kişiye evde bakım desteği veriyoruz."
Etiketler: , ,
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar