Yakaryakıt

Pompaya zammı anında yansıtan, indirimde ise nazlanan akaryakıtçılar, tüketiciyi yine şok etti. Bazı akaryakıt istasyonlarının, zam kararlarını belirlenen zaman diliminden önce uygulamaya koyduğu ortaya çıktı. Tüketiciler BirliğiGenel Başkanı Mahmut Şahin,zamlı fiyat uygulama saatininEnerji Piyasası DüzenlemeKurumu (EPDK) tarafından geceyarısı 24.00 olarak açıklandığınıbelirterek, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda tüketici bize şikayetlerini iletti. Bu da belirlenen saatte zamma uymayan çok sayıda istasyon bulunduğunu gösteriyor" dedi. Vatandaşların haksız kazanç elde etmeye çalışan istasyonlar konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: "Zam geldiğinde, günün en çok akaryakıt satışının yapıldığı akşam saatlerinden itibaren zamlı fiyatları uygulayan istasyonlar bulunmaktadır. Böyle yapanlar fırsatçılıkla haksızkazanç sağlıyor. Kimi istasyon, akşam saat 19.00'da, kimisi ise 21.00'den sonra yeni zammı hemen uygulamaya başlıyor. Yani 3-5 saat öncesindezamlı fiyattan akaryakıt satmayabaşlıyorlar. Tüketiciler birkaç saatten ne olur dememeli. Akaryakıtını alan tüketicilerin çoğu zamlı fiyattan yakıt aldığının farkında bile değil."
FİŞİNİZİ MUTLAKA ALIN
Şahin, akaryakıt alan tüketicilerin fişini almayı unutmaması gerektiğini belirtti. Fişin kontrol edilmesini de isteyen Şahin, şunları kaydetti: "Mutlaka fişi alıp kontrol edelim. Fişte kaç litreyi kaç liradan aldığımız belli. Eğer böyle bir durum olmuşsa fişin fotokopisini çekip EPDK'yagönderin. Eğer bunu yapamıyorsanız, bize başvurun. Biz sizin adınıza iletir ve cezalandırılmalarını talep ederiz. Bunun yanında zamlı fiyattan dolayı fazla ödediğiniz ücretin iadesiiçin hakem heyetlerine başvurun. Tüketicilerin duyarlı olması halinde elde edilecek milyonlarca liralık haksız kazancın önüne geçilecektir."
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