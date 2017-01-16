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sayısı artacak

Kadın subay sayısı artacak
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Harp Okulu dışında askeri okullara kız öğrenci alınmaması yönündeki uygulamadan vazgeçtiklerini söyledi. Işık, "Talep var. Yeniden kadın subay alımı olacak, sınırlama kalkacak" dedi. 2017 ÖSYS Kılavuzu'nda kadın adayların bu yıl sadece Kara Harp Okulu'na başvurabileceği belirtilmişti. Artık, deniz ve hava harp okulları ile kara, deniz ve hava astsubay meslek yüksekokullarına başvuru yapılabilecek.

Zübeyde YALÇIN
Etiketler:
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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