Kadın subay sayısı artacak

Milli Savunma BakanıFikri Işık, Kara Harp Okuludışında askeri okullara kızöğrenci alınmaması yönündekiuygulamadan vazgeçtiklerinisöyledi. Işık, "Talep var. Yenidenkadın subay alımı olacak,sınırlama kalkacak" dedi. 2017ÖSYS Kılavuzu'nda kadınadayların bu yıl sadece KaraHarp Okulu'na başvurabileceğibelirtilmişti. Artık, deniz vehava harp okulları ile kara,deniz ve hava astsubay meslekyüksekokullarına başvuruyapılabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.