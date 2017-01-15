Kur saldırısına inat ""

Önceki gün Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi kritik kararın hayata geçirilmesinde mutabakata varıldı. Bankalar Birliği yönetiminin de katıldığı toplantıda, reel sektör destek planının ayrıntıları masaya yatırıldı.
250 MİLYAR LİRALIK ZİRVE
Ankara'daki finans zirvesinde, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankaların kullandıracağı kredilere yüzde 85-100 arasında kefalet vermesinin kriterleri belirlendi. Son 25 yılda 24 bin KOBİ'ye kredi veren KGF, son üç ayda 21 bin KOBİ'nin krediye erişimini sağladı. Bu ay içinde KGF'nun kefaleti ile devreye girecek sistem sayesinde;
* İlk aşamada kur artışından etkilenen firmalara üretimin devamlılığını sağlayacak ilave kredi açılacak. Ancak, mevcut maliyet seviyesinde üretim yapması mümkün olmayan firmalar ayıklanacak.
* İstihdam korumaya duyarlı, üretimi canlılığını koruyan firmaların kredilendirilmesine öncelik verilecek.
* Yeni yatırım yapan firmaların, devlet garantili kredi kullanım talepleri mutlaka karşılanacak.
* Devlet teminatlı krediler sistemi işletilirken, bankaların halen idari veya yasal takibe aldığı (batık) kredilerini yapılandırması mümkün olmayacak.
İSTİHDAM DOPİNGİ
Ekonominin durgunluk sarmalına girmemesi ve aynı anda kur-enflasyon şoku yaşamaması için,
* 2017 yılında kamu tarafından vergi ve benzeri yolla ayarlama yapılmayacak ve enflasyon üzerindeki baskı en az 2 puan azaltılacak.
* Özel sektörün istihdam edeceği 500 bin işçinin, asgari ücret seviyesindeki ödemesi devlet tarafından bir süre desteklenecek.
* Devlet de kamuya yararlı işlerde sınırlı süreli 100 bin kişi çalıştıracak. Böylece, 600 bin istihdam sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.
BEŞ MADDEDE DESTEK PLANI
1- Kurdan etkilenen firmalara devlet garantili kredi
2- Üretimini sürdüren, istihdamını koruyan şirketlere can suyu
3- İhracatçıya yüzde 100 devlet kefaleti ile kredi
4- 500 bin işçinin asgari ücreti devletten
5- 100 bin kişiye kamuya yararlı alanlarda iş imkanı
SABAH
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