Teyzeye-halaya da maaş

Torun bakan büyükannelere maaş projesi büyük yankı uyandırdı. Kısa süre içinde başlayacak pilot uygulama merakla bekleniyor. 3 ilde bin aileyle 6 ay süreyle yapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştıracak. Uygulamanın kapsamına teyze ve halalar da alınabilecek. Büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışma henüz tamamlanmadı, ancak ana hatları belli oldu. Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı MehmetMüezzinoğlu'nun verdiği bilgilere göre; doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek.
KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR
Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor. Bakan Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilotuygulamayı 6 ay izleyeceğiz. Öncebüyükanne üzerinden gidiyoruz. İlerideteyze, dede ve diğer seçeneklere debakılabilir" açıklamasını yaptı. İstanbul Sanayi Odası'nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şubat-Mart gibi pilot uygulamanın başlaması, Eylül'den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor.
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