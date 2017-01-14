Fikri olana 150 bin TL hibe

TÜBİTAK tarafından gençlerin iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürme hedefiyle hayata geçirilen Bireysel GençGirişim (BİGG) programı başladı. Program kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan girişimciler 150 bin TL'ye kadar hibe alacak. İki aşamalı programda, internet sitesi üzerinden toplanan iş fikirleribir eleme sistemine tabi tutularak; fikirler, teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu gibi yönler göz önünde bulundurarak değerlendirilecek. Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri 2 aylıkeğitim ve mentorluk programına dahil olacak. Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'abaşvuracak ve 150 bin TL'ye kadar olan hibe desteğini alabilmek için yarışacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak olan programa başvurmak isteyenler, İstanbulÜniversitesi Teknokent internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
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