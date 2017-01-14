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Emekliye zamlı ücret

Emekliye zamlı ücret
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaş için gün sayıyor. 9 milyona yakın emekli, Ocak zammını ayın 17'sinden itibaren cebine koyacak. Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 4.73 zamlı maaşları bu tarihten itibaren emeklilerin hesaplarına yatıracak. Ek ödeme miktarları da artacak.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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